Guorui Properties Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt werden. Betrachten wir den RSI für die Glory Health Industry-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 54. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher erhalten wir eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI für die letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und beträgt 68,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Glory Health Industry.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Glory Health Industry eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Glory Health Industry daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Anlegerstimmungs-Rating als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,12 HKD für den Schlusskurs der Glory Health Industry-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,033 HKD, was einem Unterschied von -72,5 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Schlecht"-Rating aufgrund des deutlichen Unterschreitens der letzten Schlusskurse im Vergleich zu den gleitenden Durchschnitten.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Glory Health Industry-Aktie zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls nur geringfügige Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Glory Health Industry in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".