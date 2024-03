Guomai-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das chinesische Technologieunternehmen Guomai hat eine Dividendenrendite von 0,14 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,74 Prozent liegt. Die geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem IT-Sektor liegt Guomai mit einer Rendite von -11,5 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,99 Prozent, wobei Guomai mit 7,49 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Guomai bei 7,16 CNH, was +3,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Innerhalb der letzten 200 Tage liegt die Aktie jedoch -5,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer negativen langfristigen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als neutral bewertet.

Die Internet-Kommunikation zeigt keine starken Veränderungen im Sentiment für Guomai in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem positiven Rating bewertet.