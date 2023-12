Guomai Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Die Dividendenrendite von Guomai beträgt derzeit 0,13 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,15 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ergebnisse für Guomai. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Guomai eine Performance von 15,53 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -2,33 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektorvergleich lag das Unternehmen jedoch um 3,07 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält Guomai ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurden die sozialen Medien überwiegend positiv zu Guomai bewertet. Auch die überwiegend positiven Themen rund um das Unternehmen deuten auf eine positive Anleger-Stimmung hin. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.