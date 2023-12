Guomai Aktie: Das ist erstaunlich

Guomai Aktie: Analyse und Bewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guomai liegt derzeit bei 73,08, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die "IT-Dienstleistungen" Branche weist einen Wert von 0 auf. Somit kann die Aktie als weder überbewertet noch unterbewertet angesehen werden und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den letzten zwei Wochen wurde Guomai überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies zeigt sich in den verschiedenen Kommentaren und Diskussionen, die in den letzten beiden Wochen über dieses Wertpapier geführt wurden. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Anleger-Stimmung positiv ist und daher eine "Gut"-Einstufung rechtfertigt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Guomai in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,09 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen" Branche durchschnittlich um 16,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,65 Prozent im Branchenvergleich für Guomai. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 11,82 Prozent, womit Guomai um 2,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Guomai beträgt derzeit 0,13 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,15 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Guomai daher als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich, dass Guomai aktuell auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt, positiv von Anlegern bewertet wird, aber in Bezug auf die Performance im Branchen- und Sektorvergleich unterdurchschnittlich abschneidet. Die Dividendenpolitik wird neutral bewertet. Diese Fakten sollten Anleger bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.