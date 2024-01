Guomai Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Guomai-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert, um Anlegern eine umfassende Einschätzung zu ermöglichen. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,91 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,34 CNH lag, was einer Abweichung von -7,21 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Wert von 7,93 CNH eine negative Abweichung von -7,44 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Guomai-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite der Guomai-Aktie bei 0,14 % und weicht damit um 0,49 Prozentpunkte vom Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen ab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Guomai in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf die Guomai-Aktie gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Guomai-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für den RSI der letzten 7 Tage (Wert: 45) als auch für den RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 64,34). Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die umfassende Analyse liefert Anlegern somit wichtige Informationen für ihre Investmententscheidungen in Bezug auf die Guomai-Aktie.