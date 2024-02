Guomai Aktie: Was passiert jetzt?

Die Dividendenrendite von Guomai beträgt 0,14 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,15 Prozent für diese Aktie liegt. Basierend auf diesem Kursniveau erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen über das Unternehmen Guomai diskutiert. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment entsprechend ein.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guomai beträgt 64. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie abgibt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Guomai liegt bei 57,27, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64. Auch dies wird als Indikator für eine neutrale Situation bewertet. Insgesamt erhält Guomai daher eine Einstufung von "Neutral" in dieser Kategorie.