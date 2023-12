Guomai Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die technische Analyse von Guomai-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,99 CNH, während der aktuelle Schlusskurs bei 8,14 CNH liegt, was einer Abweichung von +1,88 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7,93 CNH weist eine ähnliche Abweichung von +2,65 Prozent auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guomai bei 73, was im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Damit erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Guomai liegt bei 56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (45,4) bestätigt diese Einschätzung.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance der Guomai-Aktie, die in den letzten 12 Monaten um 8,17 Prozent unter dem Durchschnitt der "IT-Dienstleistungen"-Branche lag. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor ergibt sich eine Unterperformance von 3,31 Prozent. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.