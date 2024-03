Guomai Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum hinweg und dient dazu, überkaufte oder unterverkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Guomai-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 52, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 44,66 beträgt. Auch hier zeigt sich eine neutrale Bewertung, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Guomai-Aktie auf der Grundlage des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Guomai-Aktie mit 7,21 CNH derzeit um +3,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf 200-Tage-Basis ergibt sich jedoch eine negative Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -5,26 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Guomai überwiegend positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive und an drei Tagen negative Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch überwiegend negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Guomai-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,5 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche einen durchschnittlichen Rückgang von -18,94 Prozent, was einer Outperformance von +7,44 Prozent für Guomai bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -16,51 Prozent verzeichnete, liegt die Guomai-Aktie mit einer Überperformance von 5,01 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält die Guomai-Aktie ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich.