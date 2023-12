Guolian Securities Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für die Guolian Securities-Aktie gezeigt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten auf eine negative Entwicklung hin. Der aktuelle Kurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem wird die Aktie aufgrund des aktuellen KGVs von 10,74 als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis. Im Branchenvergleich hat die Guolian Securities-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,06 Prozent gezeigt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

