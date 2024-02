Guolian Securities Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Guolian Securities bei 3,06 HKD liegt, was einer Entfernung von -19,69 Prozent vom GD200 (3,81 HKD) entspricht. Dies ist ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 3,55 HKD auf. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -13,8 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Guolian Securities-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Guolian Securities in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die Dividende schüttet Guolian Securities derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 5,88 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,88 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" erzielte Guolian Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,95 Prozent. Ähnliche Aktien aus dieser Branche sind im Durchschnitt um -13,52 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -17,43 Prozent im Branchenvergleich für Guolian Securities bedeutet. Der Sektor "Finanzen" hatte eine mittlere Rendite von -14,14 Prozent im letzten Jahr, und Guolian Securities lag 16,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.