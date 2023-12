Guolian Securities Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien von Guolian Securities zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Rate der Stimmungsänderung für Guolian Securities blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Guolian Securities mit einer Rendite von -8,23 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -7,18 Prozent liegt Guolian Securities mit 1,05 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Guolian Securities beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 1,67 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Guolian Securities liegt bei 35,21, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,67, woraus eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral" für die Aktie von Guolian Securities.