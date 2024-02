Guolian Securities Aktie: Knallt es bald?

Guolian Securities verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,95 Prozent, was eine deutliche Unterperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche darstellt, die im Durchschnitt um -13,93 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -17,02 Prozent für Guolian Securities in Bezug auf die Branche. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -14,48 Prozent im letzten Jahr, wobei Guolian Securities um 16,47 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für Guolian Securities in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild von Guolian Securities festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" in diesem Kriterium. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Guolian Securities daher in dieser Stufe ein "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass Guolian Securities derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 3,82 HKD, während der Kurs der Aktie bei 2,87 HKD um -24,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 3,56 HKD zeigt eine Abweichung von -19,38 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Guolian Securities derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,97 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,97 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.