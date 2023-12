Guolian Securities Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Guolian Securities ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 10,74 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,12, was einer Unterbewertung von 51 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für Guolian Securities liegt der RSI bei 51,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 52,08, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Guolian Securities-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,95 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,66 HKD um -7,34 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 3,77 HKD, und der letzte Schlusskurs weicht lediglich um -2,92 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Guolian Securities-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich der Anlegerstimmung wurde auf sozialen Medien überwiegend neutral über Guolian Securities diskutiert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Guolian Securities bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.