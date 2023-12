Guolian Securities Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Guolian Securities-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 86, was auf eine Überbewertung hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem 25-Tage-RSI von 62,18, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Guolian Securities eher durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Guolian Securities in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Guolian Securities 0,61 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guolian Securities bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 22 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.