Guoguang Electric Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Anleger-Sentiment für Guoguang Electric basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend positiv, an neun Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch vor allem auf negative Themen verlagert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Guoguang Electric.

Aus technischer Sicht erhält die Guoguang Electric-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 15,43 CNH, während der aktuelle Kurs bei 16,08 CNH liegt, was einer Abweichung von +4,21 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 15,62 CNH zeigt eine Abweichung von +2,94 Prozent, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende weist Guoguang Electric derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,59%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Guoguang Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,85 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 5,29 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,56 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating für Guoguang Electric in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich für Guoguang Electric eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse, während die Dividenden- und Branchenvergleichskategorien zu einer "Schlecht"- bzw. "Gut"-Bewertung führen.