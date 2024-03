Guoguang Electric Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie Stimmung eingeschätzt werden. Laut unserer Analysten wurden die Kommentare zu Guoguang Electric auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Guoguang Electric in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Wenn man den aktuellen Kurs von Guoguang Electric von 13,75 CNH betrachtet, ist dieser mit einer Entfernung von -6,14 Prozent vom GD200 (14,65 CNH) ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,52 CNH. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,7 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Guoguang Electric-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Guoguang Electric liegt bei 44,16, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Guoguang Electric im letzten Jahr eine Rendite von -12,22 Prozent erzielt, was 0,35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -13,06 Prozent, wobei Guoguang Electric aktuell 0,84 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.