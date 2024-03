Guoguang Electric Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Aktienkurs von Guoguang Electric hat im letzten Jahr eine Rendite von -12,22 Prozent erzielt, was 1,3 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -13,79 Prozent, wobei Guoguang Electric aktuell 1,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Guoguang Electric in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit und der erhöhten Diskussionen über das Unternehmen, erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Guoguang Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,7 CNH. Der letzte Schlusskurs (13,71 CNH) weicht somit um -6,73 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (13,63 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,59 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Guoguang Electric-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Bezug auf den RSI25 liegt Guoguang Electric jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.