Guodian Nanjing Automation-Anleger wird’s freuen!

Die Technische Analyse von Guodian Nanjing Automation zeigt, dass das Unternehmen derzeit neutrale Bewertungen aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,93 CNH, was eine Abweichung von -3,32 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 6,7 CNH bedeutet. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 6,45 CNH weist eine geringe Abweichung von +3,88 Prozent auf. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Guodian Nanjing Automation liegt bei 14,58, was als überverkauft gilt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Guodian Nanjing Automation in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielt. Auch im "Industrie"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Überperformance von 17,26 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Guodian Nanjing Automation ist ebenfalls positiv, da die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien das Unternehmen in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv bewertet haben. Die Auswertung diverser Kommentare ergab 8 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.