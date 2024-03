Guodian Nanjing Automation Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Guodian Nanjing Automation-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,93 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,77 CNH, was einer Abweichung von -2,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,46 CNH zeigt mit einer Abweichung von +4,8 Prozent einen ähnlichen Trend und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Guodian Nanjing Automation in der einfachen Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie von Guodian Nanjing Automation im letzten Jahr eine Rendite von -0,89 Prozent erzielt, was 16,53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie sogar 17,02 Prozent über der durchschnittlichen Rendite, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Guodian Nanjing Automation daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.