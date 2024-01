Guodian Nanjing Automation Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Anleger: Die Diskussionen über Guodian Nanjing Automation auf den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Bewertungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Außerdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Aufgrund dieser Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Im selben Zeitraum konnten sieben Handelssignale identifiziert werden, von denen keines als "Gut" und sieben als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Guodian Nanjing Automation in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Guodian Nanjing Automation-Aktie liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 51,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Guodian Nanjing Automation.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung untersucht. Guodian Nanjing Automation zeigte bei dieser Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Guodian Nanjing Automation verläuft aktuell bei 7,02 CNH. Der Aktienkurs liegt bei 6,86 CNH, was einem Abstand von -2,28 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,87 CNH, was einer Differenz von -0,15 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".