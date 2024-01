Guodian Nanjing Automation Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum, in diesem Fall 7 Tage. Für die Guodian Nanjing Automation zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 72,92, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Bewertung daher eine Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich besonders positiv für die Guodian Nanjing Automation. Die Auswertung von Diskussionen der vergangenen beiden Wochen ergibt eine insgesamt positive Einschätzung für die Aktie, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,97 Prozent erzielt, was 1,78 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie sogar 1,76 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Guodian Nanjing Automation bei 7,02 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,9 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Abstand von +0,29 Prozent eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.