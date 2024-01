Guodian Nanjing Automation Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Guodian Nanjing Automation wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 7,01 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (6,97 CNH) um -0,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Kurs von 6,84 CNH eine Abweichung von +1,9 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Guodian Nanjing Automation mit einer Rendite von -1,43 Prozent eine Unterperformance von mehr als 3 Prozent auf. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 2,84 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Guodian Nanjing Automation in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guodian Nanjing Automation zeigt mit einem Wert von 26,87 auf einer Skala von 0 bis 100 eine "Gut"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 46,51 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf diesem Niveau.