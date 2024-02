Guodian Changyuan Electric Power Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chn Energy Changyuan Electric Power liegt bei 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen weder über- noch unterbewertet und erhält daher eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen zu Chn Energy Changyuan Electric Power in den letzten Wochen überwiegend positiv waren. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56,49 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 54,44 eine neutrale Bewertung an. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine neutrale Bewertung hinsichtlich des RSI.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Chn Energy Changyuan Electric Power eine Performance von -16,19 Prozent, während ähnliche Unternehmen der Branche im Durchschnitt um -7,9 Prozent gefallen sind. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer schlechten Bewertung für Chn Energy Changyuan Electric Power.