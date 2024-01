Guodian Changyuan Electric Power Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet, und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Chn Energy Changyuan Electric Power liegt bei 16,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 59,04 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin. Chn Energy Changyuan Electric Power hat ein KGV von 24,78, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Chn Energy Changyuan Electric Power bei 4,43 CNH und ist damit -2,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -11,58 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Chn Energy Changyuan Electric Power beträgt 0,31 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.