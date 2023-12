Guodian Changyuan Electric Power Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Aktienkurs von Chn Energy Changyuan Electric Power hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -5,9 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Versorgungsunternehmen" liegt. In der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt die mittlere Rendite -0,08 Prozent, und auch hier liegt die Rendite von Chn Energy Changyuan Electric Power mit 5,82 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chn Energy Changyuan Electric Power liegt mit 24,78 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Chn Energy Changyuan Electric Power liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 64,71 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Chn Energy Changyuan Electric Power haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsstärke gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Auf dieser Grundlage wird die Aktie insgesamt mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.