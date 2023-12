Guodian Changyuan Electric Power Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Chn Energy Changyuan Electric Power zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Versorgungsunternehmen". Mit einer Rendite von -5,9 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur gesamten "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt die Rendite von Chn Energy Changyuan Electric Power mit -1,31 Prozent deutlich darunter.

Die Anleger-Stimmung bezogen auf das Unternehmen ist jedoch positiv. In den letzten zwei Wochen wurde Chn Energy Changyuan Electric Power in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Diskussionen und Kommentare der Anleger deuteten auf eine gute Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral", da der Kurs von 4,5 CNH etwa -1,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Die langfristige Einschätzung hingegen ist "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,89 Prozent liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke war ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.