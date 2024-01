Guoco Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Guoco. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 49,97 Punkte, was bedeutet, dass Guoco momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 49,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Guoco ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,17 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "unterbewertet" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Guoco auf 59,93 HKD bei einem aktuellen Kurs von 55,6 HKD. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,23 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 55,35 HKD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" bewertet.

Bei der Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie haben unsere Analysten soziale Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung als "Neutral".

Basierend auf diesen Analysen wird Guoco hinsichtlich des RSI, fundamentaler Kriterien und der Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.