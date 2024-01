Guoco Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung und die Diskussion rund um Aktien sind wichtige Faktoren, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Bei der Untersuchung der Aktie von Guoco wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Beim Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") ergab sich, dass Guoco mit einer Rendite von -18,3 Prozent mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt lag. Auch im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche lag die Rendite von Guoco mit -13,51 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Guoco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 59,4 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 54,35 HKD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage lag der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Guoco-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 lag bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutete und zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Der RSI25 lag bei 48,9, was darauf hinwies, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft war, und führte zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhielt die Guoco-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.