Guoco Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Guoco-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Guoco-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,17 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,57 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industriekonglomerate" hat die Guoco-Aktie jedoch im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,55 Prozent erzielt, was 12,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -9,76 Prozent, und Guoco liegt aktuell 14,31 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Guoco-Aktie liegt derzeit bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,91 Euro für jeden Euro Gewinn von Guoco zahlt. Dieser Wert liegt 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45 und führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Guoco liegt bei 47,88, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird die Guoco-Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.