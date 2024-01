Guoco Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "BancFirst":

Das Singapurer Unternehmen Guoco wird derzeit in verschiedenen Bereichen bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt Guoco mit einer Ausschüttung von 5,17 % unter dem Branchendurchschnitt von Industriekonglomeraten, der bei 6,33 % liegt. Dies ergibt eine Differenz von 1,16 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Guoco nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Mit einem KGV von 5 liegt die Aktie insgesamt 89 % unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Industriekonglomerate", der bei 47,25 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index wird die Guoco-Aktie als Neutral-Titel betrachtet. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 48,84 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Guoco festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.