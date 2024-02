Guocheng Mining tut es schon wieder?

Die Dividende von Guocheng Mining hat derzeit eine Rendite von 0,35 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine Rendite von 2,08 Prozent aufweist, ergibt sich eine Differenz von -1,74 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Guocheng Mining bei -52,88 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine mittlere Rendite von -22,7 Prozent. Auch hier liegt Guocheng Mining mit 30,18 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Guocheng Mining haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweisen. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Guocheng Mining in dieser Kategorie daher ebenfalls ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Guocheng Mining liegt bei 51,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 60,56 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Neutral" für das Unternehmen.