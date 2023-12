Guocheng Mining Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Guocheng Mining-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,28 CNH verzeichnet. Im Vergleich dazu liegt der aktuelle Schlusskurs bei 9,89 CNH, was einer Abweichung von -30,74 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 10,44 CNH, was ebenfalls unter dem aktuellen Schlusskurs (9,89 CNH) liegt, was einer Abweichung von -5,27 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigen Basis erhält die Guocheng Mining-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Guocheng Mining-Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben dabei ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung für Guocheng Mining blieb jedoch in einem neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Guocheng Mining-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,66 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -8,28 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -37,38 Prozent für Guocheng Mining führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,28 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie 37,38 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Guocheng Mining im Vergleich zur Branche Handelsunternehmen und Distributoren eine Dividendenrendite von 0,34 % aus, was 1,58 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.