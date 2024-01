Guocheng Mining Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten zwei Wochen wurde Guocheng Mining von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guocheng Mining 458. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Guocheng Mining damit weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Guocheng Mining-Aktie bei 13,97 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Guocheng Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.