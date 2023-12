Gunze Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Umweltbank":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Anleger vermelden. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gunze besprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut", was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Gunze kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Gunze in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die charttechnische Entwicklung der Gunze-Aktie zeigt mithilfe des gleitenden Durchschnitts, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers ermittelt werden kann. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gunze-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4589,3 JPY. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 4915 JPY (+7,1 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4804,9 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,29 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gunze-Aktie wird für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Um zu beurteilen, ob die Gunze-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse. Der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage liegt bei 71,84 Punkten, was bedeutet, dass die Gunze-Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 44,88, was darauf hinweist, dass Gunze weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

