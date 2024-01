Gunsynd Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gunsynd-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen Wert von 100, was bedeutet, dass Gunsynd überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Gunsynd überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung heute führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gunsynd in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gunsynd-Aktie derzeit sowohl kurzfristig als auch langfristig als "Schlecht" eingestuft wird, da sie sich deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 und 200 Tage befindet. Der aktuelle Kurs von 0,18 GBP liegt -18,18 Prozent unter dem GD50 und -41,94 Prozent unter dem GD200.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Gunsynd-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.