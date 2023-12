Gunsynd Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Gunsynd-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abwärtstrend von -43,75 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -25 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Gunsynd in den letzten zwei Wochen, wobei an drei Tagen eine rote Stimmung und an insgesamt zwei Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Dies führt zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Gunsynd derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Gunsynd-Aktie somit sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem RSI ein "Schlecht"-Rating.