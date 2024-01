Gunsynd Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Gunsynd nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, d.h. die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Gunsynd daher für diese Stufe ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI von Gunsynd liegt bei 50, was als neutrale Situation interpretiert wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 100 eine überkaufte Situation an, die als "Schlecht" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Gunsynd-Aktie liegt bei 0,31 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 GBP liegt, was einer Abweichung von -41,94 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,22 GBP eine Abweichung von -18,18 Prozent. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren wird Gunsynd daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Gunsynd neutral diskutiert, jedoch zeigten sich in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Gunsynd auf Basis des Anleger-Sentiments mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.