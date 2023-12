Gunpoint Exploration Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Gunpoint Exploration hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 18 Prozent, was 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,21 Prozent verzeichnete, liegt Gunpoint Exploration mit 29,21 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Gunpoint Exploration liegt bei 538,81, was deutlich über dem Branchenmittel von 321,64 liegt und daher als überbewertet gilt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Gunpoint Exploration beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Der RSI-Wert von Gunpoint Exploration beträgt derzeit 13,33, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher die Einstufung "Gut" erhält. Auch der RSI25-Wert von 16 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und daher ebenfalls die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.