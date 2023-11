Gunpoint Exploration Aktie: Ist das noch normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gunpoint Exploration liegt derzeit bei 538. Das bedeutet, dass die Börse 538,81 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung um 67 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Metalle und Bergbau" derzeit bei 322 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Gunpoint Exploration derzeit bei 0,57 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,48 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit 0,5 CAD, was einen Abstand von -4 Prozent bedeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Gunpoint Exploration liegt bei 0 Prozent, was 3,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau" ist. Aufgrund dieser niedrigen Rendite wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Gunpoint Exploration war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dieser neutralen Stimmungslage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".