Gunosy im Check!

Die Gunosy Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 647,34 JPY, während der Aktienkurs bei 695 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,36 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 709,94 JPY, was einer Abweichung von -2,1 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung im Aktienkurs selbst und insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gunosy in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Gunosy zeigt, dass das Unternehmen nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurden von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend neutrale Kommentare und Wortmeldungen zu Gunosy abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 84,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Gunosy überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Gunosy-Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.