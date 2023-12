Gungnir Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für Gungnir liegt der RSI bei 100, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 50 für Gungnir, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Gungnir als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 3,88 insgesamt 99 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 321,63 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Gungnir aktuell bei 0,05 CAD verläuft, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 0,03 CAD liegt und damit einen Abstand von -40 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,03 CAD angenommen, was für die Gungnir-Aktie eine aktuelle Differenz von 0 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Gungnir mit einer Rendite von -66,67 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um mehr als 55 Prozent darunter liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,25 Prozent, und auch hier liegt Gungnir mit 55,42 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.