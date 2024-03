Gungnir Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Derzeit wird die Gungnir-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3 liegt. Das bedeutet, dass die Börse nur 3,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Gungnir zahlt, was 99 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Im Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 336. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Gungnir bei -53,85 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -21,05 Prozent, wobei Gungnir mit 32,8 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Gungnir-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,04 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,03 CAD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, wobei der letzte Schlusskurs von 0,03 CAD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Gungnir in der einfachen Charttechnik also eine "Neutral"-Bewertung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Gungnir beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Gungnir in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.