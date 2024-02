Gullewa löst Jubelsturm aus!

Die technische Analyse der Aktie Gullewa ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,06 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,056 AUD) um -6,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,06 AUD, was einer Abweichung von -6,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der Gullewa-RSI beträgt 0, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI25-Wert von 0, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Gut".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält die Aktie von Gullewa insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gullewa ausgetauscht, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.