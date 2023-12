Gullewa Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Gullewa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,06 AUD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,055 AUD, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,06 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darunter (-8,33 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Gullewa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis liegt jeweils bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. An einem Tag wurde die Aktie positiv bewertet, während an insgesamt fünf Tagen eher neutrale Diskussionen stattfanden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Gullewa-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Tendenz. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität wurden als mittel eingestuft, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.