Gullberg & Jansson Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten vier Wochen wurden bei Gullberg & Jansson keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Gullberg & Jansson daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt Gullberg & Jansson mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Freizeitausrüstung & Produkte (3,57 %) niedriger, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gullberg & Jansson-Aktie liegt über die letzten 7 Tage bei 32, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI über 25 Tage beträgt 49,65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Gullberg & Jansson.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Gullberg & Jansson veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Gullberg & Jansson befasst. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse des Anleger-Sentiments.