Gullberg & Jansson Aktie: In Lauerstellung

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was sich auch auf die Einschätzungen von Aktien auswirken kann. Bei Gullberg & Jansson wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Gullberg & Jansson ergibt eine negative Differenz von -3,66 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte". Daher erhält die Dividendenpolitik von Gullberg & Jansson eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Gullberg & Jansson liegt bei 56,36, was als neutral eingestuft wird. Die Ausweitung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung für den RSI.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gullberg & Jansson auf 2,1 EUR mit einem aktuellen Kurs von 1,24 EUR. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -40,95 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 1,22 EUR, was eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt wird das Unternehmen daher neutral bewertet.