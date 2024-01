Gulf Westcurityetwork Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse von Gulf West Security Network-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,97 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,3188 USD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von 83,82 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,32 USD, was einer Abweichung von nur 0,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Gulf West Security Network war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Gulf West Security Network in den letzten Monaten. Auf dieser Grundlage wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.