Gulf Westcurityetwork Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Gulf West Security Network Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,3188 USD gehandelt, was einen Abstand von -0,38 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Gegensatz dazu ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -86,55 Prozent liegt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gulf West Security Network. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Gulf West Security Network. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral" für die Gulf West Security Network Aktie.