Gulf Resources Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten beiden Wochen wurde die Gulf-Aktie von den Nutzern in sozialen Medien größtenteils neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen analysiert, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Um festzustellen, ob die Gulf-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 2,44 Punkten, was bedeutet, dass die Gulf-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Gulf also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Beim gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der Wert für die Gulf-Aktie derzeit auf 2,2 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,71 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -22,27 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage weist hingegen einen Stand von 1,58 USD auf, was einem Abstand von +8,23 Prozent entspricht und somit ein "Gut" für die Aktie bedeutet. Insgesamt erhält Gulf somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung der Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zeigt eine übliche Aktivität, wodurch Gulf für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Gulf führt.