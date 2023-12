Gulf Marine Services Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die aktuelle Dividendenrendite von Gulf Marine Services liegt bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,91 % in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Gulf Marine Services in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 146,78 % erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um -15,62 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +162,4 % im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gulf Marine Services bei 8,33 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 9,06. Somit wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Gulf Marine Services beträgt 36,36, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,93, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild des RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass Gulf Marine Services bei der Dividendenrendite "Schlecht", in Bezug auf den Aktienkurs "Gut" und fundamental "Gut" abschneidet, während es beim RSI ein "Neutral"-Rating erhält.